Почему не стоит делать логотип самому?
Эскизы рисуются от руки и из головы. Такие варианты проще регистрировать в роспатенте
Большое количество
эскизов
В отличие от других студий дизайна, у нас щедрое количество эскизов и идей - от 6 ручных эскизов и более
Во-первых, бизнес это работа чужими руками. Задача создателя бизнеса правильно распределять дела между исполнителями. А если вы менеджер, то ваша прямая задача руководить, а не рисовать.
Часто бизнесмены тонут в операционке, потому что "лучше меня никто не сделает", "потому что я сам могу". В итоге вечная занятость, выгорание, жизнь без выходных.
Во-вторых, чтобы сделать любую работу, в ней нужно разобраться. А это ваши дорогие ресурсы - мыслительные, временные, которые можно было бы потратить на лучшую стратегию развития. И если на помощь приходят нейросети и конструкторы, то все равно уникальные идеи, насмотренность, технические требования, никто не отменял.
Поэтому отдавайте задачи тем, кто специлизируется на проблеме.
Не знаете, что хотите,
или как объяснить?
Всю нужную для работы информацию мы добудем сами. Все что потребуется - спросим у вас. Вам не обязательно разбираться в этой сфере.
Изучаем вашу сферу деятельности и конкрурентов. Расскажем вам, как будет грамотно, чтобы вы приняли верное для себя решение
Мы работаем до результата, когда вы с улыбкой скажете: То что нужно! С результатом
"такое себе" вы не останетесь.
Либо вернем деньги.
Логотипы на все
случаи жизни
Вы получите большой пакет с изображениями всевозможных вариаций для производства, типографий, сайтов и соц. сетей.