ПОРТФОЛИО
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Работаем удаленно по всей России
Адаптирован для соцсетей и производства
Адаптирован для соцсетей и производства
 Создавая бизнес, занимайтесь стратегией,
а не операционкой 
ЛОГОТИП мы возьмем на себя  
ЛОГОТИП
мы возьмем на себя  
Почему не стоит делать логотип самому?
Уникальные варианты
Эскизы рисуются от руки и из головы. Такие варианты проще регистрировать в роспатенте
Большое количество
эскизов
В отличие от других студий дизайна, у нас щедрое количество эскизов и идей - от 6 ручных эскизов и более
Во-первых, бизнес это работа чужими руками. Задача создателя бизнеса правильно распределять дела между исполнителями. А если вы менеджер, то ваша прямая задача руководить, а не рисовать.
Часто бизнесмены тонут в операционке, потому что "лучше меня никто не сделает", "потому что я сам могу". В итоге вечная занятость, выгорание, жизнь без выходных.
Во-вторых, чтобы сделать любую работу, в ней нужно разобраться. А это ваши дорогие ресурсы - мыслительные, временные, которые можно было бы потратить на лучшую стратегию развития. И если на помощь приходят нейросети и конструкторы, то все равно уникальные идеи, насмотренность, технические требования, никто не отменял.
Поэтому отдавайте задачи тем, кто специлизируется на проблеме.
Не знаете, что хотите,
или как объяснить?
Всю нужную для работы информацию мы добудем сами. Все что потребуется - спросим у вас. Вам не обязательно разбираться в этой сфере.
Грамотный подход
Изучаем вашу сферу деятельности и конкрурентов.  Расскажем вам, как будет грамотно, чтобы вы приняли верное для себя решение
Мы работаем до результата, когда вы с улыбкой скажете: То что нужно! С результатом
"такое себе" вы не останетесь.
Либо вернем деньги.
А если не понравится?

Логотипы на все
случаи жизни
Вы получите большой пакет с изображениями всевозможных вариаций для производства, типографий, сайтов и соц. сетей.

Наши работы

У логотипов есть срок годности. Тренды очень быстро меняются, логотипы устаревают и требуют обновления.
У нас есть насмотренность трендов. Мы создаем логотипы с запасом актуальности на 10 лет.
Подробнее о деталях работы
60% наших эскизов утверждаются без доработок
Попадём в ожидания. Или вернем деньги
 Уникально для регистрации в роспатенте
до 36 файлов для веб и производства
на все случаи жизни
Передача исключительных прав

Что вы получите?

Щедрое количество - от 6 ручных эскизов.
А на руках до 36 рабочих файлов одного логотипа, на все случаи жизни - в любом тарифе.

ЛОГОТИП S

Наброски и идеи ваши. Отрисовка 3-х вариантов наша + полный пакет файлов на все случаи жизни
5 000 р.
должен начинаться на +7

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

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ЛОГОТИП М

Наши идеи и наброски
- 6 шт и более.
Отрисовка 3-х вариантов+ полный пакет файлов на все случаи жизни
10000 р.
должен начинаться на +7

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

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ЛОГОБУК

Наши идеи и наброски
- 6 шт и более.
Отрисовка 3-х вариантов+ полный пакет файлов на все случаи жизни
+ гамма + шрифты + руководство по использованию
20000 р.
должен начинаться на +7

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

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Дизайн стильной визитки 
за  2000 руб 500 руб
А при заказе логотипа дизайн визитки совершенно бесплатно
Хотите попробовать работу с нами, но есть сомнения?
Давайте начнем с  визитки
Хотите попробовать работу с нами,
но есть сомнения?
Давайте начнем с  визитки
Спецпредложение
для новых клиентов
Спецпредложение
для новых клиентов
Заказать
Через 3 дня у вас уже будут первые уникальные эскизы нарисованные от руки
Оставьте контакты или перезвоните сами, чтобы обсудить детали

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Частые вопросы

Если мне ничего не понравится?
Мы всегда работаем до результата. Возможно пересмотрим и еще раз обсудим ваше тех. задание начав работу заново.
Если результат вас все же не удовлетворит, то мы вернем деньги.
Я не знаю, что хочу. Сможете помочь?
Мы зададим вопросы, чтобы получить нужную информацию. Изучим конкурентов.  Узнаем о вашем бизнесе и предложим варианты, которые будут наиболее верными с маркетинговой точки зрения. Это наша работа.
Я знаю, что хочу, но не знаю как это объяснить.
Мы найдем вопросы, которые помогут нам услышать нужную информацию.
Я в этом вопросе не разбираюсь, как мне быть?
Вам не нужно разбираться во всем. Для этого есть люди, которые работают над тем, чтобы предоставить вам профессиональный качественный продукт. Ваша задача просто принимать или не принимать варианты. Но следует помнить, что ваши личные предпочтения, могут не совпадать со вкусами целевой аудиторией, для которой предназначен ваш продукт. Именно поэтому у вас будут все аргументы "за" и "против", чтобы вы могли сделать осознанный выбор.
Но я же могу сделать логотип сам? Сейчас столько разных сервисов.
Конечно можете. Но как и в любой сфере вам придется потратить время на изучение базовой специфики, иметь насмотренность восходящих трендов. Как правило вспомогательные сервисы используют шаблоны, они универсальные и редко имеют смысловую нагрузку. Такие логотипы труднее регистрировать в роспатенте. Возможно, придется переделывать.
Ваш логотип должен:
- иметь запас актуальности хотябы ближайшие  5, а лучше 10 лет.
- иметь технические характеристики позволяющие его воспроизводить на любых поверхностях и носителях
- воспроизводиться на носителях не слишком дорого
- открываться  в любых программах и компьютерах.
- иметь хорошую читаемость даже в очень мелком виде
Есть логотипы дешевле. Почему такие ценники?
Мы предлагаем много вариантов эскизов. Они профессиональные, и как правило нравятся клиентам. Вам просто надо сделать выбор одного из множества хороших. Потому что у нас есть многолетняя насмотренность и набита рука. Часто дизайнеры, особенно начинающие, "стреляют в холостую". Вам приходится долго объяснять, что хотите увидеть, присутствует ощущение: что-то не то. Вы уходите забрав, то что дали, а потом начинаются вопросы: нужно, чтобы логотип был в определенных параметрах.
Мы уже всё учли. Чтобы вы получили  необходимое для вашей плодотворной работы и максимально остались довольны результатом. 
Есть логотипы дороже. Почему у вас дешево?
Да, у нас недорого. Удаленная работа позволяет сократить лишние накладные расходы. В команде только самые необходимые специалисты. Все это позволяет держать конкрурентые ценники. Вы приобретаете высокий уровень услуг, как у знаменитых студий дизайна, по приемлемой цене, не переплачивая
8 (937) 44-00-559
grafikus@list.ru
Режим работы
будни с 10:00 до 19:00 мск
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